В Коми назначили заместителем председателя комитета Госсовета по экологии

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Заместителем председателя комитета Государственного Совета Коми по экологии назначили Виктора Бетехтина. Соответствующее решение было принято на заседании парламента.

Кандидатуру Бетехтина поддержали 19 человек. Трое парламентариев были против, еще двое не голосовали. Бетехтин работает в сфере зоозащиты с 2011 года. С 2020 года он входит в состав экспертного совета партии «Зеленая альтернатива». Зампред комитета поблагодарил депутатов за доверие, передает БНК.

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