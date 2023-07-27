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НовостиОбщество27 июля 2023 12:50

В Госсовете Коми упразднили комиссию по ЖКХ

Отходы, тарифы, льготы, изменения нормативной базы, реформы в сфере ЖКХ не останутся без внимания
Источник:kp.ru
Фото: Госсовет Коми.

Фото: Госсовет Коми.

Сегодня, 27 июля, депутаты Госсовета Республики Коми выступили за упразднение Комиссии по ЖКХ. Сессией руководила Татьяна Саладина, руководитель и депутат фракции «Справедливая Россия».

Ранее от комиссии единственная законодательная инициатива поступила в 2017 году. Проблемы лишь собирались, а комиссия решения не предлагала.

В парламентарии отметили, что отходы, тарифы, льготы, изменения нормативной базы, реформы в сфере ЖКХ не останутся без внимания. Депутаты продолжат работу прямой линии по вопросам ЖКХ. Также жалобы продолжат рассматривать и в других комиссиях.

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