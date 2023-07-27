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НовостиОбщество27 июля 2023 13:20

В Коми введено новое правило на деятельность службы такси

На сегодняшний день на территории региона ведут деятельность 4 службы такси
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

В Республике Коми ввели пятилетнее право на деятельность службы такси. Срок начнет исчисляться с 1 марта 2024 года. Решение было принято депутатами Госсовета сегодня, 27 июля.

На сегодняшний день на территории региона ведут деятельность 750 таксистов с лицензией, а также 4 службы такси: inDrive, «Автолига», «Максим» и «Яндекс.Такси».

Данные службы смогут осуществлять деятельность на территории других регионов. Ранее у Коми было соглашение лишь с тремя регионами.

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