В Коми введено новое правило на деятельность службы такси

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В Республике Коми ввели пятилетнее право на деятельность службы такси. Срок начнет исчисляться с 1 марта 2024 года. Решение было принято депутатами Госсовета сегодня, 27 июля.

На сегодняшний день на территории региона ведут деятельность 750 таксистов с лицензией, а также 4 службы такси: inDrive, «Автолига», «Максим» и «Яндекс.Такси».

Данные службы смогут осуществлять деятельность на территории других регионов. Ранее у Коми было соглашение лишь с тремя регионами.

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