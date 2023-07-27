Спасатели МЧС Коми эвакуировали гостиницу «Сыктывкар»

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Сыктывкаре прошли учения МЧС: спасатели «тушили» пожар на втором этаже одноименной гостиницы и спускали пострадавших с высоты.

Пять подразделений пожарной охраны и три подразделения спасателей получили легенду: загорелась одна из комнат в «Сыктывкаре» на втором этаже, огонь стал распространяться, а дым охватил все помещение.

Участвующие в эвакуации жители города самостоятельно покинули «горящее» здание, а у некоторых роль была сложнее: они оказались в ловушке стихии.

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