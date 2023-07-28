В Коми за год официальное количество преступлений выросло на 7%

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По данным МВД Коми, в 2023 году количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%. Информацию об этом представили в ведомстве на заседании по итогам оперативной работы.

В то же время число убийств сократилось на 16,1%, изнасилований - на 57,1%, умышленного причинения вреда - на 2,1%, краж - на 2,7%, поджогов - на 3,6%. Наблюдается также на 6,4% сокращение преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Среди подростков число незаконных деяний уменьшилось на 43,3%.

Сообщается, что из общего числа удельный вес совершенных в IT-сфере преступлений составляет 39,4%.

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