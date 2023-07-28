В Сыктывкаре крупный пожар произошел в двухэтажном деревянном доме

Фото: архив КП

В ночь на 27 июля в столице Коми произошел серьезный пожар. По информации МЧС Коми, возгорание началось в двухэтажном доме в переулке Зои Космодемьяноской.

По предоставленным данным, сообщение о случившемся поступило 00:42. Строение, как выяснилось, является нежилым. На месте работали 21 пожарный и семь единиц техники.

Полностью потушить пламя удалось к шести утра. Пострадавших и погибших на месте ЧП нет. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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