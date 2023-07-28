В Сыктывкаре осудят 25-летнего парня за кражу велосипеда за 25 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 25-летнего сыктывкарца посадили под стражу из-за кражи велосипеда стоимостью 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в МВД Коми.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела возвращался домой в четыре часа утра после ночного клуба в нетрезвом состоянии и увидел велосипед. Так как у него не было денег на такси, он решил для поездки домой использовать находку.

Для этого он разорвал крепежный тросик и отправился на велопрогулку. Когда он утром осознал, что натворил, что переместил велосипед в другое место. Сейчас в отношении злоумышленника идет расследование, ему избрали меру пресечения в виде хаключения под стражу.

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