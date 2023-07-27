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НовостиОбщество27 июля 2023 14:24

В Коми будут платить детям с целиакией и фенилкетонурией

Размер выплаты составит 24 тысячи рублей в год
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Коми установили дополнительную поддержку семьям с детьми, которые страдают заболеваниями целиакия, фенилкетонурия. Соответствующее решение принял Госсовет республики.

Размер выплаты составит 24 тысячи рублей в год. Семьи будут получать по 2 тысячи рублей в месяц. В Коми на учете состоит 24 ребенка с заболеванием целиакия и столько же детей с фенилкетонурией. При определении размера выплаты учли необходимый ежемесячный объем безглютеновой муки - от 3 до 5 килограмм на ребенка. Килограмм такого продукта стоит 400 рублей.

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