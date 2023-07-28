В Инте мужчина напал с ножом на брата и сестру

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Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Инты, ударившего ножом 19-летнего парня и его 25-летнюю сестру. Все произошло недалеко от ЖД путей за домом по улице Куратова в мае текущего года.

Между обвиняемым и нетрезвым 19-летним парнем произошел конфликт, во время которого мужчина схватил нож и ударил потерпевшего несколько раз ножом в область живота и груди. За своего брата решила заступиться 25-летняя девушка, которая так же получила удар ножом.

19-летнему парню был причинен тяжкий вред здоровью. Он остался жив благодаря своевременно оказанной медпомощи. Девушке был причинен легкий вред здоровью. Уголовное дело находится в суде на стадии рассмотрения.

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