В Сыктывкаре изменятся схемы курсирования автобусов на четырех маршрутах

Фото: Нина Юшкова.

В столице Коми временно изменят схемы курсирования автобусов №1, 15, 44 и 55. Это связано с проведением на сетях ремонтных работ.

С 8:00 31 августа до 8 августа в Сыктывкаре ограничат движение по улице Лыткина в районе жилого дома №14 по улице Малышева.

Движение общественного транспорта будет осуществляется по утвержденным схемам в объезд.

Маршрут №1:

В прямом направлении: от остановки "ул.Малышева" следует по ул.Малышева до ул.Петрозаводская с левым поворотом на ул.Петрозаводская – до остановки "Петрозаводская" – далее правый поворот на ул.Лыткина – остановка "ТЦ "Покровский" – далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом направлении: "Школа № 25". Временные остановочные пункты в прямом направлении: "Торговый центр Орбита", "ул.Петрозаводская".

Маршрут №15:

В прямом направлении: от остановки "ул.Малышева" следует по ул.Малышева до ул.Петрозаводская с левым поворотом на ул.Петрозаводская – до остановки "Петрозаводская" – далее правый поворот на ул.Лыткина – остановка "тц. Покровский" – далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом направлении: "Школа № 25". Временные остановочные пункты в прямом направлении: "Торговый центр Орбита", "ул.Петрозаводская".

Маршрут № 44:

Кольцевой маршрут: от остановки "ТЦ "Покровский" следует по ул.Лыткина до ул.Петрозаводская с левым поворотом на ул.Петрозаводская – до остановки "ул.Петрозаводская" – остановка "Торговый центр "Орбита"" – далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом направлении: "Школа № 25", "Торговый центр "Орбита" (по ул.Малышева). Временные остановочные пункты в прямом направлении: "ул.Петрозаводская", "Торговый центр "Орбита"" (по ул.Петрозаводская).

Маршрут № 55:

В прямом направлении: от остановки "ул.Малышева" следует по ул.Малышева до остановки "Торговый центр "Орбита"" далее с левым поворотом на ул.Петрозаводская до остановки "Торговый центр "Орбита"" – далее по маршруту.

В обратном направлении: от остановки "СГУ" с левым поворотом на ул.Малышева до остановки "Торговый центр "Орбита"" – остановка "Ул.Малышева" – далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "Школа № 25", "ул.Петрозаводская". Временный остановочный пункт в прямом направлении: "Торговый центр "Орбита" (по ул.Малышева).

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