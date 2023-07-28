В одном из сел Коми из-за нехватки воды не могут построить бассейн

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В селе Объячево Прилузского района Коми не могут построить бассейн из-за нехватки воды.

В ходе прямого эфира на телеканале «Юрган» и.о. главы муниципалитета Наталия Жук назвала причину, по которой нельзя построить бассейн в селе. По ее словам, проектно-сметная документация для строительства нового водозабора разработана давно, а проект пытаются реализовать с 2014 года. Его ориентировочная стоимость составляет 162 млн рублей.

«Бассейн у нас возможности построить нет. А все потому что нам не хватает воды. Здесь я бы хотела заострить вопрос: нам нужен новый водозабор в первую очередь, а во вторую очередь — что такое бассейн? Это много воды, которую нужно сначала набрать, а потом, чтобы обслуживать, ее нужно куда-то сливать. Пока мы, сколько ни пытаемся войти в различного рода программы, нам не удается. Сначала нужно решить вопрос с водозабором и канализацией. А потом уже думать о бассейне», - заявила Наталия Жук.

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