30 июля в Сыктывкар доставят мощи святого великомученика Георгия Победоносца

Фото: Всемирный Русский Народный Собор.

Жителям и гостям Сыктывкара представится возможность поклониться мощам святого великомученика Георгия Победоносца. Мощи доставят 30 июля в сыктывкарский аэропорт имени П.А. Истомина.

В воскресенье, 30 июля, в Свято-Стефановском Кафедральном соборе в 18:40 пройдет соборный молебен. По его окончании верующие смогут поклониться святыне. Врата Собора будут открыты круглосуточно.

Во вторник, 1 августа, с 9:00 до 11:00 будет проходить молебен и божественная литургия. Также от собора в сторону Национальной галереи РК в 16:00 начнется крестный ход.

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