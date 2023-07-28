В Коми столкнулись две «Лады» и грузовик: пострадал один из водителей

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 27 июля, в Княжпогостском районе столкнулись Lada Granta, Lada Largus и Volvo с полуприцепом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 8.30. Мужчина 1986 года рождения ехал за рулем Lada Granta по трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар. На 83-м километре легковушка врезалась в Volvo с полуприцепом. Это произошло из-за несоблюдения дистанции. Далее Granta столкнулась со встречной Lada Largus.

В результате ДТП пострадал один человек. Водитель Lada Granta получил рваную ушибленную рану в области локтя, колена, а также множественные ссадины и раны лица. Госпитализация ему не потребовалась.

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