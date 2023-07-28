Путин объявил благодарность учительнице из Коми

Фото: пресс-служба Кремля

Учительнице из Объячево Надежде Тимушевой объявлена благодарность президента России. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

Российский лидер наградил жителей нашей страны почетными грамотами и благодарностями. Одна из них – педагог из Прилузья. Учительнице средней школы объявлена благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

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В списке награжденных оказались медсестра и два врача (подробности)