Путин объявил благодарность учительнице из Коми

Фото: пресс-служба Кремля
Учительнице из Объячево Надежде Тимушевой объявлена благодарность президента России. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.
Российский лидер наградил жителей нашей страны почетными грамотами и благодарностями. Одна из них – педагог из Прилузья. Учительнице средней школы объявлена благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
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