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НовостиОбщество28 июля 2023 7:38

Путин объявил благодарность учительнице из Коми

Речь идет о педагоге из Прилузья
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Учительнице из Объячево Надежде Тимушевой объявлена благодарность президента России. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

Российский лидер наградил жителей нашей страны почетными грамотами и благодарностями. Одна из них – педагог из Прилузья. Учительнице средней школы объявлена благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

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