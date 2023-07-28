Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с заменой теплосети в Сыктывкаре перекроют перекресток улиц Ленина и Пушкина. Об этом сообщает филиал Коми группы «Т Плюс».

Ограничения будут действовать с 20.00 28 июля до 6.00 31 июля. Подрядчик вскроет дорожное покрытие, демонтирует старые коммуникации, а затем начнет укладывать новые трубы. Далее рабочие выполнят обратную засыпку и уложат временные дорожные плиты. В августе перекладывать сети закончат полностью. После этого дорогу заасфальтируют.

Всего в районе улицы Ленина до конца августа планируют заменить около километра трубопроводов диаметром 0,4 метра.

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Это произошло раньше срока (подробности)