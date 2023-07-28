Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 8:38

В Сыктывкаре перекроют перекресток улиц Ленина и Пушкина

Это связано с заменой теплосети
Источник:kp.ru
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с заменой теплосети в Сыктывкаре перекроют перекресток улиц Ленина и Пушкина. Об этом сообщает филиал Коми группы «Т Плюс».

Ограничения будут действовать с 20.00 28 июля до 6.00 31 июля. Подрядчик вскроет дорожное покрытие, демонтирует старые коммуникации, а затем начнет укладывать новые трубы. Далее рабочие выполнят обратную засыпку и уложат временные дорожные плиты. В августе перекладывать сети закончат полностью. После этого дорогу заасфальтируют.

Всего в районе улицы Ленина до конца августа планируют заменить около километра трубопроводов диаметром 0,4 метра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Работы на перекрестке Первомайской и Коммунистической в Сыктывкаре завершились

Это произошло раньше срока (подробности)