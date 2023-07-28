Жители Коми смогут отправится на ретро-поезде до Микуня

Фото: пресс-службы администрации Главы Коми

Финно-угорский этнопарк Коми приглашает жителей и гостей республики в увлекательное путешествие на ретропоезде Открыта продажа билетов на экскурсионную программу на ретропоезде «Сыктывкар – Микунь – Сыктывкар».

Совершить путешествие можно: 6, 12, 20, 22 и 26 августа. Билеты доступны к продаже в онлайн-кассе на платформе www.quicktickets.ri Экскурсия организована Этнопарком, она посвящена истории железнодорожной отрасли республики. Пассажиры отправляются в путь из Сыктывкара на поезде на паровозной тяге, разместившись в современном вагоне с мягкими и удобными креслами. В пути туристам поведают о Коми крае и Усть-Выми. Микунь – важная узловая станция в системе ж/д логистики, также в городе расположен знаменитый туристический бренд - паровоз «Лебедянка».

Во время обзорной экскурсии по городу туристы посетят Музей истории города Микунь, храма, Микуньский филиал Сыктывкарского автомеханического техникума, ярмарку местных товаров, а также примут участие в мастер-классах. Далее участники поедут из Микуни в Сыктывкар на ретропоезде.

По словам зампреда Правительства Коми - минэкономразвития, промышленности и транспорта Коми Евгения Пономаренко в том году билеты были распроданы за два часа, те, кто не успел приобрести путёвку в прошлом году, могут осуществить экскурсионное путешествие в этом. Контакты: 8-800-20-10-396 (доб. 416), 8-922-27-06-893 и 8-904-860-49-92. Звонки принимаются в будние дни с 9:30 до 17:00.