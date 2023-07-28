Сильно был избит: в квартире Коми обнаружен труп мужчины

Фото: пресс-служба СУ СКР по Коми
В Воркуте на скамье подсудимых окажется 40-летний житель Заполярья. Мужчина обвиняется в гибели 58-летнего собутыльника, с которым он случайно познакомился на улице.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми, трагедия произошла в мае этого года. Воркутинцы познакомились на улице и решили выпить дома у погибшего. Веселое застолье в какой-то момент превратилось в жестокое избиение и грабеж.
- Во время совместного распития спиртного на почве возникшей ссоры злоумышленник жестоко избил хозяина. От полученных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия, - уточнили в ведомстве. - После совершенного преступления обвиняемый похитил принадлежавшие мужчине деньги, другое имущество и с похищенным скрылся.
Сейчас мужчина ожидается суда, который определит его дальнейшую судьбу.
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