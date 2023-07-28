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НовостиОбщество28 июля 2023 12:20

Женщины с детьми в Коми могут узнать, как открыть своё дело и выиграть сто тысяч рублей на реализацию

Заявки на участие в проекте «Мама-предприниматель» принимаются до 6 сентября
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

До 6 сентября идёт прием заявок на проект «Мама-предприниматель», где женщины с детьми могут открыть свое дело. Участие бесплатное.

Участницы расскажут, как открыть своё дело, а самое интересное - за лучшую инициативу можно получить сто тысяч рублей на реализацию проекта. А два победителя федерального этапа получат по миллиону рублей.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно уже сейчас на сайте мамапредприниматель.рф.

Проект реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

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Для этого необходимо подать заявку (подробности)