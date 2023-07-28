Жаркие и опасные: синоптики рассказали, какими будут выходные в Коми

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Стало известно, какими будут последние дни июля в Коми. Согласно прогнозу синоптиков ЦГМС, жителей республики ждут жаркие, но дождливые выходные.

— 29 и 30 июля в Коми будет переменная облачность. В западной части региона ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, в восточной части — местами кратковременный дождь, гроза, — предоставили прогноз на ближайшие дни метеорологи.

По их данным, столбик термометра в субботу и воскресенье поднимется до жаркие +32 градусов, однако на севере-востоке региона температура воздуха прогреется лишь до +23 градусов.

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