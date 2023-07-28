Стоимость картофеля в Коми снизилась на 10%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, как изменились цены на продукты в Коми за минувшую неделю. По сообщению Комистата, сильнее всего подешевел картофель. Килограмм овоща теперь стоит на 10% меньше, чем было семью днями ранее.

Также существенно снизилась цена на огурцы (-7,5%), лук (-6,3%), а также на морковь (-3,3%) и свеклу (-2,6%). Со сниженной стоимостью на прилавках магазинов теперь можно найти колбасы (-5,0%), макароны (-4%) и подсолнечное масло, которое подешевело на 3,4%.

А вот на сосиски, сардельки (+4,2%), творог и муку пшеничную (+2,6%), сметану, молоко пастеризованное, мясо кур (+1,8-2,0%), яйца куриные, масло сливочное, рис, сахар-песок (+0,9-1,4%) цены выросли, рассказали аналитики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 июля в Сыктывкар доставят мощи святого великомученика Георгия Победоносца (подробности)