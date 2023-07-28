Более 1,5 тысяч беременных жительниц Коми получат единое пособие

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Единое пособие назначено более 1,5 тысячам беременным женщинам Коми. Об этом рассказали в СФР республики. Всего в регионе денежную поддержку получают 43 547 детей и 1 508 беременных женщин.

Как уточнили в Соцфонде, на эти цели было выделено более 150 млн рублей.

Для того, чтобы получить пособие, достаточно заполнить заявление на госуслугах. При его рассмотрении специалисты проводят комплексную оценку доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

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