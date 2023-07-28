Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 13:49

Более 1,5 тысяч беременных жительниц Коми получат единое пособие

В Коми 1508 беременных будут получать единое пособие
Источник:kp.ru
Фото: рexels.com

Фото: рexels.com

Единое пособие назначено более 1,5 тысячам беременным женщинам Коми. Об этом рассказали в СФР республики. Всего в регионе денежную поддержку получают 43 547 детей и 1 508 беременных женщин.

Как уточнили в Соцфонде, на эти цели было выделено более 150 млн рублей.

Для того, чтобы получить пособие, достаточно заполнить заявление на госуслугах. При его рассмотрении специалисты проводят комплексную оценку доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из сел Коми из-за нехватки воды не могут построить бассейн (подробности)