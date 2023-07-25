Предприниматели Коми могут бесплатно сертифицировать свою продукцию

Иллюстративное фото Фото: Светлана Макеева

В центре «Мой бизнес» в Сыктывкаре можно бесплатно пройти сертификацию продукции –обязательную процедуру, которую нужно проводить для целого ряда продукции. Количество мест ограничено.

Сертификация продукции подтверждает качество, а также даёт определённые гарантии покупателю. Продукция, прошедшая сертификацию, подтверждает соответствие нормам отечественных и международных стандартов.

Поддержка на сертификацию продукции – до 150 тысяч рублей. Её получатели – субъекты МСП.

На поддержку «Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование)» предпринимателю можно подать в текущем году одну заявку.

Подробнее в Положении

Для получения меры поддержки жителям Республики Коми нужно обратиться Центр развития предпринимательства «Мой бизнес» Коми. Также там можно узнать о других мерах поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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