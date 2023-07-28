Заслуженная артистка Коми Татьяна Минченко скончалась в возрасте 69 лет

Фото: Коми республиканская филармония

Стало известно о кончине заслуженной артистки Коми Татьяны Минченко. Она умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщила и. о. министра культуры республики Мария Балмастова. Глава ведомства принесла соболезнования семье Минченко.

— Татьяна Александровна умела находить подход к любой аудитории. Ее яркие и эмоциональные выступления никого не оставляли равнодушным, — вспоминает Балмастова.

Причины смерти артистки не раскрываются.

Справка

Татьяна Минченко родилась в ухтинском поселке Ижма.

В 1976 году окончила Коми республиканское культурно-просветительское училище Министерства культуры РСФСР (ныне — Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева).

В 1973 году окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства.

С 1974 года — артистка Коми республиканской филармонии.

В 2005 году удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Республики Коми».

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