Заслуженная артистка Коми Татьяна Минченко скончалась в возрасте 69 лет

Фото: Коми республиканская филармония
Стало известно о кончине заслуженной артистки Коми Татьяны Минченко. Она умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщила и. о. министра культуры республики Мария Балмастова. Глава ведомства принесла соболезнования семье Минченко.
— Татьяна Александровна умела находить подход к любой аудитории. Ее яркие и эмоциональные выступления никого не оставляли равнодушным, — вспоминает Балмастова.
Причины смерти артистки не раскрываются.
Справка
Татьяна Минченко родилась в ухтинском поселке Ижма.
В 1976 году окончила Коми республиканское культурно-просветительское училище Министерства культуры РСФСР (ныне — Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева).
В 1973 году окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства.
С 1974 года — артистка Коми республиканской филармонии.
В 2005 году удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Республики Коми».
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