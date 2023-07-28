В Коми пьяный мужчина без прав катался на угнанной машине приятеля

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сосногорске 46-летнего местного жителя подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Полицейские заметили авто. Манера вождения этой машины вызывала подозрение у правоохранителей. Стражи порядка остановили автомобиль. За рулем был ранее судимый 46-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина пьян. Ранее его лишили прав за нетрезвую езду. Автомобиль оказался угнанным.

Мужчина выпивал со знакомым, и в какой-то момент его собутыльник уснул. Тогда житель Коми взял ключи от иномарки, оставшийся алкоголь и поехал кататься по городу. Его знакомый увидел, что машина исчезла, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело об угоне и вождении в пьяном виде. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми парень угнал у приятеля «Приору», пока тот спал

Машина была обнаружена с повреждениями (подробности)