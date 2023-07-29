В Коми произошла авария с двумя пострадавшими из-за выбежавшего на дорогу лося

Фото: ГИБДД Коми

По информации ГИБДД Коми, в Сосногорском районе накануне, 28 июля, произошла авария, в результате которой пострадали два человека. ДТП, как уточнили в ведомстве, водитель автомобиля «Рено»совершил из-за выбежавшего на дорогу лося.

Авария зарегистрирована около 7:30 на участке дороги Керки-Кабанты-Вис. Лось выбежал неожиланно на проезжую частьс правой стороны автомобиля.

В результате произошедшего пострадал и водитель и его пассажир. Обстоятельства ДТП намерены выяснить в Госавтоинспекции.

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