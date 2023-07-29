В Коми 17-летнего подростка обвинили в распространении наркотиков

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По информации Следственного комитета Коми, несовершеннолетнего жителя Ухты обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. 17-летний подросток был в состове организоваееой группы.

В ведомстве сообщили, что фигурант уголовного дела был «закладчиком» в состове организованной группы. В апреле 2023 года он приехал в Сыктывкар, забрал наркотики, поместил их в тайник и передал оператору. Спустя несколько дней, он снова прибыл за партией, но его задержали сотрудники полиции.

В настоящий момент ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Подросток раскаялся в содеянном, в настоящий момент дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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