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НовостиОбщество29 июля 2023 7:32

В Коми 17-летнего подростка обвинили в распространении наркотиков

Несовершеннолетнего из Ухты поймали за раскладыванием наркотиков по тайникам
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации Следственного комитета Коми, несовершеннолетнего жителя Ухты обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. 17-летний подросток был в состове организоваееой группы.

В ведомстве сообщили, что фигурант уголовного дела был «закладчиком» в состове организованной группы. В апреле 2023 года он приехал в Сыктывкар, забрал наркотики, поместил их в тайник и передал оператору. Спустя несколько дней, он снова прибыл за партией, но его задержали сотрудники полиции.

В настоящий момент ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Подросток раскаялся в содеянном, в настоящий момент дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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