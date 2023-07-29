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НовостиПроисшествия29 июля 2023 9:17

В больнице Коми задержали двух дебоширов

В Росгвардии сообщили, что тревожная кнопка в медучреждении Усинска срабатывала дважды
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В пресс-службе Рогвардии Коми сообщили, что в Усинске в одном из медицинских учреждений пришлось останавливать дебоширов. В ведомстве отметили, что получили сразу два сигнала с тревожной кнопки.

Как выяснилось причинами вызовов были двое мужчин 20 и 35 лет. Оба вели себя вызывающе и агрессивно. В результате нарушителей общественного порядка задержали росгвардейцы.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

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