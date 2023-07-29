В академии госслужбы Коми намерены открыть медицинский факультет

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Глава Коми Владимир Уйба распорядился создать до 2024 года медицинский факультет в академии госслужбы и управления. Таким способом руководитель региона намерен бороться с нехваткой врачей.

По словам Уйбы, сейчас в республике существует потребность в медицинских кадрах. Он предложил использовать опыт Федерального медико-биологического агентства, где создали медицинский институт на базе Обнинского центра.

Руководитель республики также отметил, что в настоящий момент у регионе недокомплект составляет 600 врачей. И не смотря на то, что выпуск первых медиков состоится через семь лет, а обучение одного студента обходится в один миллион, регион готов пойти на это.

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