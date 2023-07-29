В Сыктывкаре 40-летняя женщина устроила дебош в кафе

Фото: архив КП

В Росгвардии Коми сообщили, что в одном из городских кафе Сыктывкара задержали разбушевавшуюся 40-летнюю женщину. В ведомстве сообщили, что женщину вызвали после сигнала тревожной кнопки.

По предоставленным данным, в момент ЧП разбушевавшаяся была в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, она отказывалась оплачивать выставленный счет на сумму 2000 рублей.

Росгвардейцы задержали нарушительницу и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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