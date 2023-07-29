В Коми объявлено об опасных явлениях из-за погоды

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В Усинске и Троицко-Печорском районе ожидается установление чрезвычайной пожароопасности. По предоставленным данным, ситуация усугубится до V класса с 30 июля 2023 года.

В ЦГМС Коми пояснили, что комплексный показатель пожароопасности в градусах по формуле Нестерова превысит критерий опасного явления.

В МЧС республики порекомендовали населению не сжигать мусор с травой и ограничить пребыаания в лесах транспортных средств.

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