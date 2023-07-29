Из-за неполадок в электроприборе ночью в Сыктывкаре произошел пожар в жилом доме

Фото: архив КП

По информации МЧС Коми, в Сыктывкаре минувшей ночью прозошел пожар. По предоставленным данным, пострадавших и погибших нет, но с места ЧП эвакуировали пять человек.

Сообщение о возгорании в квартире дома на улице Пушкина, 39 поступило в 3:48. Жильцы выбрались из здания самостоятельно. Огонь удалось потушить в течение четырех минут. Общая площадь огня составила два квадратных метра.

На месте ЧП работали девять человек и три единицы техники. В качестве причины назвали неисправность электрооборудования.

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