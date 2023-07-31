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НовостиОбщество31 июля 2023 6:15

На следующей неделе в Коми пообещали температуру выше нормы на 7-9 градусов

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на период с 31 июля по 4 августа
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По прогнозу ЦГМС Коми, на этой неделе, в период с 31 июля по 4 августа на территории региона установится жаркая погода. Температурный фон будет выше нормы на 7-9 градусов.

Днем температура воздуха будет +27...+32С, по ночам ожидается понижение до +15...+20С. Также в республике пообещали ливни и грозы.

Во второй половине неделе жара немного ослабнет до +23...+28С. На территории большинства районов ожидают дожди, град и шквалистый ветер.

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