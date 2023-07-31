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НовостиПроисшествия31 июля 2023 4:45

Житель Сосногорска ради неуплаты алиментов заявил о пропаже машины

В МВД Коми взыскали с местного жителя компенсацию материального ущерба за ложный донос
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сосногорске в отношении местного жителя удовлетворен иск МВД Коми за то, что он подал ложное заявление о пропаже его автомобиля.

Мужчина сообщил в заявлении, что неизвестный похитил его машину, из-за чего на место преполагаемого ЧП выезжала следственная группа.

В результате проверка показала, что на автомобиль было наложено исполнительное производство из-за невыплаченных алиментов. О пропаже сосногорец сообщил, чтобы избежать ответственности.

Суд постановил взыскать с него за ложный донос 13333 руб. 88 копеек.

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