Житель Сосногорска ради неуплаты алиментов заявил о пропаже машины

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В Сосногорске в отношении местного жителя удовлетворен иск МВД Коми за то, что он подал ложное заявление о пропаже его автомобиля.
Мужчина сообщил в заявлении, что неизвестный похитил его машину, из-за чего на место преполагаемого ЧП выезжала следственная группа.
В результате проверка показала, что на автомобиль было наложено исполнительное производство из-за невыплаченных алиментов. О пропаже сосногорец сообщил, чтобы избежать ответственности.
Суд постановил взыскать с него за ложный донос 13333 руб. 88 копеек.
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