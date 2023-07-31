За публичное оскорбление сотрудника полиции в Коми осудили пьяную мать

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Жительницу Ухты осудили за публичное оскорбление сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, инцидент произошел 10 февраля во время экстренного рейда. К ухтинке прибыли помощник участкового вместе с сотрудниками отдела профилактики социального сироства. Целью была проверка информации о ненадлежащем воспитании.

Женщина была пьяна и, осознав, что правоохранитель пришел не один, начала оскорблять пришедших. На заседании она признала свою вину, получив в качестве наказания 120 часов обязательных работ.

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