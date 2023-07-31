В Сыктывкаре женщина лишилась телефона за разгадыванием кроссворда

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 59-летняя женщина сообщила в полицию, что у нее украли мобильный телефон. По ее словам, в тот момент она находилась в торговом центре.

Сообщается, что пострадавшая купила в торговом центре кофе и кроссворды. Когда она покинула здание, то поняла, что ее телефон пропал.

Полицейские выяснили, что гаджет был похищен 35-летним местным жителем. Мужчина заметил, что женщина увлечена кроссвордом и незаметно вытащил телефон. В его отношении возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре 40-летняя женщина устроила дебош в кафе (подробнее)