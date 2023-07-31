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НовостиПроисшествия31 июля 2023 5:15

В Сыктывкаре женщина лишилась телефона за разгадыванием кроссворда

Пострадавшая зашла в торговый центр столицы Коми за кофе и кроссвордами, а вышла уже без телефона
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 59-летняя женщина сообщила в полицию, что у нее украли мобильный телефон. По ее словам, в тот момент она находилась в торговом центре.

Сообщается, что пострадавшая купила в торговом центре кофе и кроссворды. Когда она покинула здание, то поняла, что ее телефон пропал.

Полицейские выяснили, что гаджет был похищен 35-летним местным жителем. Мужчина заметил, что женщина увлечена кроссвордом и незаметно вытащил телефон. В его отношении возбудили уголовное дело.

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