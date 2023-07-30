В Коми пропала без вести 65-летняя пенсионерка

Фото: «Лиза Алерт».

В пгт. Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми пропала без вести 65-летняя Надежда Пархачева. Женщина не дает о себе знать с 29 июля.

Приметы: плотное телосложение, серо-голубые глаза, рост около 158 сантиметров, светло-русые волосы. В день исчезновения на ней была куртка белого цвета, черная юбка и светлые туфли.

Номера телефонов для связи с волонтерами «Лиза Алерт» 8 (904) 102 45 60, 8 (800) 700 54 52.

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