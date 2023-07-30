В Емве женщина сбежала с работы на ворованном электросамокате

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Суд вынес приговор 29-летней жительнице Емвы за хищение электроники из магазина, в котором она занимала должность управляющего. Ее приговорили к 1 году условного лишения свободы, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Женщина была назначена на должность управляющего магазином в феврале текущего года. Она похитила электрический штопор, блендер, робот-пылесос, фитнес-часы, ноутбук и дорогостоящий электросамокат.

Факт хищения вскрылся в ходе инвентаризации в апреле 2023 года. Женщина сбежала от инвентаризации на украденном электросамокате.

Свою вину она полностью признала. Похищенное имущество было возвращено владельцу.

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