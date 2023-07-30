Ехал на вызов: в Сыктывкаре в автомобиль скорой помощи врезалась иномарка

Фото: ГИБДД по РК.

Вчера, 29 июля, в Сыктывкаре водитель автомобиля Renault Megane допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, после чего врезался в Hyundai Elantra. Как сообщили в ГИБДД по РК, авария произошла на Октябрьском проспекте.

Виновником аварии оказался 45-летний водитель «Рено». При совершении разворота он не уступил дорогу карете скорой помощи, которая двигалась по встречной полосе с звуковыми сигналами и включенными проблесковыми маячками.

В результате ДТП 7-летняя пассажирка автомобиля Renault Megane получила гематому и ушиб лица, сотрясение мозга и ЧМТ. Также пострадал 24-летний пассажир скорой помощи, который получил тупую травму живота, ссадину левой брови, ушибы мягких тканей лба и грудной клетки, сотрясение мозга и ЧМТ. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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