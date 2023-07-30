Не справился с управлением: водитель мопеда попал в больницу после ДТП

Фото: ГИБДД по РК.

Вчера, 29 июля, в Корткеросском районе водитель мопеда не справился с управлением и врезался в забор. В ГИБДД по Коми рассказали, что ДТП произошло в селе Пезмег на улице Братьев Покровских.

Мопедом управлял 24-летний мужчина. В результате ДТП он получил подкожную травму надбровной дуги, сотрясение мозга и ЧМТ. Пострадавший был доставлен в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение. В момент ДТП он был без мотошлема.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

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