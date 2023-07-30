Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2023 12:00

Не справился с управлением: водитель мопеда попал в больницу после ДТП

В Коми водитель мопеда врезался в забор и попал в больницу
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по РК.

Фото: ГИБДД по РК.

Вчера, 29 июля, в Корткеросском районе водитель мопеда не справился с управлением и врезался в забор. В ГИБДД по Коми рассказали, что ДТП произошло в селе Пезмег на улице Братьев Покровских.

Мопедом управлял 24-летний мужчина. В результате ДТП он получил подкожную травму надбровной дуги, сотрясение мозга и ЧМТ. Пострадавший был доставлен в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение. В момент ДТП он был без мотошлема.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсмены из Коми завоевали шесть медалей на Летних играх сурдлимпийцев (подробнее)