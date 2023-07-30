В Коми планируют привлечь 48 медицинских работников

Фото: Нина Юшкова.
В пятницу, 28 июля, в правительстве РК состоялось заседание, в ходе которого обсудили нехватку медицинских кадров в регионе.
И.о. министра здравоохранения Коми Ваграм Даллакян сообщил, что в прошлом году рамках программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор в республике трудоустроили 40 врачей и 7 фельдшеров ФАП.
Согласно данным «Российского кардиологического журнала», обеспеченность участковыми терапевтами, фельдшерами и врачами скорой помощи, анестезиологами-реаниматологами, неврологами в регионе выше, чем в целом по РФ.
В текущем году в республику планируется привлечь 41 врача и 7 средних медработников.
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