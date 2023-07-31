В Коми единое пособие получают 43 547 детей

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На сегодняшний день в Республике Коми единое пособие назначено на 43 547 детей и 1 508 беременных женщин. Об этом сообщили в региональном Отделении Соцфонда.
Единое пособие назначается в формате социального казначейства. Каждый месяц на данную выплату расходуется свыше 150 млн рублей.
Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуги. Важно, чтобы несовершеннолетние и их родители были гражданами России и проживали на территории страны.
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