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НовостиОбщество31 июля 2023 8:19

В Коми единое пособие получают 43 547 детей

В Республике Коми единое пособие получают 43 547 детей и 1 508 беременных женщин
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

На сегодняшний день в Республике Коми единое пособие назначено на 43 547 детей и 1 508 беременных женщин. Об этом сообщили в региональном Отделении Соцфонда.

Единое пособие назначается в формате социального казначейства. Каждый месяц на данную выплату расходуется свыше 150 млн рублей.

Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуги. Важно, чтобы несовершеннолетние и их родители были гражданами России и проживали на территории страны.

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