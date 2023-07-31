В центре Сыктывкара оцифруют зеленые насаждения

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В центре Сыктывкара зеленые насаждения будут объединены в цифровой карте. Заявка на выполнение работ размещена на портале госзакупок. Их начальная стоимость составляет 4,8 млн рублей.

Желающие принять участие организации могут подать документы до 9 августа. Конкурсная комиссия выберет подрядчика 14 августа.

Работы по контракту необходимо будет выполнить до 31 октября текущего года. Создание базы данных о насаждениях планируется по периметру улицы Пушкина, парка имени Кирова, улицы Красных Партизан и улицы Первомайской.

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