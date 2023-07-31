В Коми полицейские проинформировали дачников об уловках мошенников

Фото: МВД по РК.
Сотрудники полиции навестили дачников в Инте, Вуктыле, Ижемском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Куломском районах и рассказали им о популярных схемах дистанционного мошенничества.
Зачастую телефонные аферисты представляются работниками брокерских компаний, правоохранительных органов, банков. Также полицейские рассказали о злоумышленниках, на которых можно нарваться при совершении онлайн-сделок купли-продажи, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Сотрудники полиции напомнили гражданам, как распознать мошенников и не попасться на их уловки. В завершение бесед слушателям вручили информационные памятки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Сыктывкара оцифруют зеленые насаждения (подробнее)