В Ухте на месте бывшего детсада появится ТЦ

Фото: Pixabay.

В Ухте на месте заброшенного бывшего детсада появится торговый центр. Землю под строительство выкупил предприниматель, заплатив 12,1 млн рублей.

Как сообщает телеканал «Юрган», здание бывшего детского сада по адресу: проспект Ленина, 24в пустовало с 2015 года. Здесь случались драки, пожары и даже убийство.

После приобретения новый владелец начал демонтировать часть перегородок и крышу. До зимы запланировано проведение отопления, коммуникаций, завершение фасадных работ и закрытие контура зданий.

Также бизнесмен планирует открыть в здании бывшего детсада реабилитационный центр для детей с ОВЗ.

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