Тяжелоатлетка Виктория Орлова из Коми подняла 219 кг на первенстве РФ

Фото: Минспорт РК.

В субботу, 29 июля, воспитанница СШОР №2, представительница Республики Коми Виктория Орлова завоевала три медали.

Девушка завоевала серебряную медаль в упражнении «Рывок спортсменка, подняв вес 95 кг. Также тяжелоатлетка удостоилась золотой медали во втором упражнении «Толчок», подняв вес 124 кг. в Минспорте РК заявили, что 22-летняя девушка стала первой в сумме двух упражнений с результатом 219 кг.

Ранее награды первенства РФ по тяжелой атлетике получили Евгения Жукова и Мария Андреева.

«Все наши девочки продемонстрировали отличную готовность к этим стартам. Мы ожидали, что в Саранске они будут на лидирующих позициях, так оно и случилось. Также поздравляю с прекрасным выступлением и наставников спортсменок», — сказала министр физической культуры и спорта Коми Наталья Карина.

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