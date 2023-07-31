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НовостиОбщество31 июля 2023 12:19

В одном из районов Коми прошел рейд по злачным местам скопления подростков

Выявленных в ночное время суток подростков доставили домой, а их законных представителей привлекли к ответственности
Источник:kp.ru
Фото: МВД по Коми.

Фото: МВД по Коми.

В Усть-Куломском районе Коми сотрудники полиции, представитель Общественного совет Ольга Чисталева и руководитель комиссии по делам несовершеннолетних Эдуард Власов провели рейд по местам скопления подростков. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

С несовершеннолетними провели профилактические беседы и порекомендовали соблюдать правила поведения в общественных местах и на улице.

Выявленных в ночное время суток подростков доставили домой, а их законных представителей привлекли к ответственности.

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