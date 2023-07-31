В одном из районов Коми прошел рейд по злачным местам скопления подростков

Фото: МВД по Коми.

В Усть-Куломском районе Коми сотрудники полиции, представитель Общественного совет Ольга Чисталева и руководитель комиссии по делам несовершеннолетних Эдуард Власов провели рейд по местам скопления подростков. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

С несовершеннолетними провели профилактические беседы и порекомендовали соблюдать правила поведения в общественных местах и на улице.

Выявленных в ночное время суток подростков доставили домой, а их законных представителей привлекли к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год в Коми число иностранцев сократилось на треть (подробнее)