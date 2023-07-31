В Коми в больнице пациенты подвергаются опасности

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В Койгородской районной больнице лифты используются с нарушениями. По данному факту прокуратура провела проверку.

В ходе проверки выяснилось, что ранее выявленные неисправности, повреждения и дефекты не были устранены в установленный срок, а эксплуатация лифтов выполняется неквалифицированным персоналом.

Прокуратура возбудила административное дело и направила в суд иск о бездействии Койгородской ЦРБ. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

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