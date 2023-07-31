Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 12:49

В Коми в больнице пациенты подвергаются опасности

В Койгородской районной больнице лифты используются с нарушениями
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

В Койгородской районной больнице лифты используются с нарушениями. По данному факту прокуратура провела проверку.

В ходе проверки выяснилось, что ранее выявленные неисправности, повреждения и дефекты не были устранены в установленный срок, а эксплуатация лифтов выполняется неквалифицированным персоналом.

Прокуратура возбудила административное дело и направила в суд иск о бездействии Койгородской ЦРБ. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из районов Коми прошел рейд по злачным местам скопления подростков (подробнее)