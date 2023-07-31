Жители Коми заражаются гепатитом из-за некипяченой воды

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Главный внештатный специалист регионального Минздрава Татьяна Безуглая рассказала о болезнях печени для YouTube-канала центра медицинской профилактики региона.

Речь шла о гепатите B и С. От первого вида вакцинируют в первые сутки после рождения. Иммунопрофилактики от второго вида нет. Если в семье есть заболевшие, важно соблюдать бытовые ограничения: не использовать все, что травмирует кожу.

Гепатиты А и Е передаются фекально-оральным способом. Важно соблюдать правила личной гигиены, а также не пить некипяченую воду из неизвестных источников и тщательно мыть фрукты. Гепатит Е наиболее распространен в южных территориях.

Несколько лет назад в Сыктывкаре была зафиксирована вспышка гепатита А. Она сохранялась полгода, а была подавлена она благодаря вакцинопрофилактике.

«У нас за последние два года стали встречаться в республике случаи, когда на даче пили воду некипяченую, считали, что родниковая вода полезная. К сожалению, происходило заражение гепатитом А», — рассказала врач.

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