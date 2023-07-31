ДТП на Тентюковской в Сыктывкаре: автобус сбил 40-летнего велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 30 июля, в Сыктывкаре автобус ПАЗ сбил 40-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 18.50. 38-летний мужчина ехал за рулем автобуса №3 по улице Тентюковской в сторону Петрозаводской. Напротив дома №34 ПАЗ сбил велосипедиста. Он ехал в попутном направлении справа от автобуса.

В результате ДТП пострадал 40-летний велосипедист. Мужчина получил травму, ушиб и ссадина коленного сустава. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

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