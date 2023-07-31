В Сыктывкаре без вести пропал 49-летний Шнитко Александр

Фото: Лиза Алерт

В Сыктывкаре начались поиски 49-летнего Александра Шнитко, пропавшего без вести. Об исчезновении мужчины сообщают волонтеры «Лиза Алерт» в соцсетях.

По информации добровольцев, горожанин ушел из дома 28 июля, с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

В день пропажи на мужчине была черная футболка, на ногах - черные кроссовки, а также синие джинсы, на голове - черная кепка.

Приметы: рост 170 см, телосложение xудощавое, цвет глаз карие, темно-русые с сединой волосы.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.